Shorti, me kë mund të përballen klubet shqiptare në Europë

Vetëm Skënderbeu do të jetë i pozicionuar në vazon e parë pra në atë të skuadrave favorite në shortin që do të hidhet në datën 19 Qershor në Nyon të Zvicrës, nga 4 klubet shqiptare që do të marrin pjesë në edicionin 2017-2018 të Kupave të Europës.

Edhe nëse do të merrnin pjesë në turin e dytë të Uefa Champions League për shkak të koeficientit të lartë që kanë korcarët do të pozicionoheshin në vazon e ekipeve favorite. Por këtë fat nuk do ta ketë Kukësi që pavarsisht ecurisë së mirë që ka patur në Europa League gjatë 5 sezoneve të fundit ka një koeficient ende të ulët, vetëm 4,575.