Britani, Johnson mohon se ka bërë komplot për të rrëzuar kryeministren May

Sekretari i Jashtëm britanik, Boris Johnson, mohoi se ka bërë komplot për të rrëzuar kryeministren britanike, Theresa May, pozicioni i së cilës është dobësuar në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit.

Partia e saj Konservatore ka humbur shumicën parlamentare, por May po përpiqet të formojë qeverinë e pakicës me një parti të vogël të Irlandës së Veriut.

Johnson, njëri nga politikanët më popullorë të Partisë Konservatore, tha se artikulli në gazetën “Mail on Sunday” me titull “Boris në rrugë për kryeministër, derisa May kacavirret, është marrëzi”.

“Unë e mbështes Theresa May”, shkroi Johnson në Twitter.

11 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)