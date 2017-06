Bursaspor në sulm për Sokol Cikalleshin

Orë vendimtare për të ardhmen e Sokol Cikalleshit. Huazimi i tij te Akhisar nxorri në pah vlerat e bomberit shqiptar dhe me rikthimin në Stamboll u fol fillimisht se lojtari kuqezi do të qëndronte te Istambul që zotëron kartonin e tij. Gjithsesi, merkatoja në Turqi nuk ndalet dhe në skenë del skuadra e Bursasporit që duket se ka piketuar 26-vjeçarin shqiptar për t’i dorëzuar celësat e sulmit.

Presidenti i klubit Ali Ay’ın është vënë personalisht në lëvizje për të bindur klubin nga Stambolli. Lajmi është konfirmuar edhe nga klubi i Bursasporit që e konsideron sulmuesin e lindur në Kavajë si emrin ideal për të udhëhequr fazën ofensive pas sezonit pozitiv të Cikalleshit me Akhisar ku shënoi 10 gola dhe dhuroi 5 asiste në 27 ndeshje të luajtura.

Sipas faqes turke, “bursahakimiyet.com.tr”, vlera e kartonit të lojtarit shkon deri në 2 milionë e 250 mijë Euro, shumë që klubi nga Bursa është i gatshëm ta paguajë në llogarinë e Istanbul. Aktualisht, Cikalleshi ka një kontratë që e lidh me klubin kryeqytetas deri në 31 Gusht të vitit 2018 dhe ndoshta marrëveshja me Bursasporin nuk do të jetë aspak e vështirë pasi në muajin Janar ai mund të largohet me parametra zero nga nënkampionët e Turqisë. Pas rikthimit në Turqi, sulmuesi shqiptar do të zbresë vetë në fushën e lojës për të vendosur pikat mbi “i” por me shumë mundësi ai do të zgjedhë fanellën bardhjeshile për të vazhduar karrierën e tij në Turqi. Sezonin e fundit, Bursaspor e mbylli në vendin e 14 duke siguruar mbijetesën vetëm pak javë nga fundi i kampionatit.

11 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)