De Biazi: E merituam plotësisht fitoren

Pas fitores së pastër 0-3 ndaj Izraelit, De Biazi tha se në këtë takim Kombëtarja nuk mundi të merrte atë që kërkoi në ndeshjen e parë ndaj izraelitëve.

“Në këtë ndeshje ndryshuan kundërshtarët, sepse kur humbet kundër Spanjës dhe Italisë, pastaj me Bosnjën në miqësore është normale, por kur pëson disfatë me Luksemburgun nuk është normale. Në ecurinë tonë na mungon vetëm ndeshja që kemi humbur me Izraelin. Treguam sonte me këtë fitore se jemi më lart se Izraeli në cdo pikëpamje.

Motivimi…? “Na shërbeu shumë fakti që qëndruam dy javë, që punuan bashkë dhe synuam të ndryshonim mentalitetin, për të nxjerrë sërish në pah cilësitë që i cuan këta djem në Europian, në këtë aspekt punuan, ashtu si dhe në planin tekniko-taktik. Doja të mos pësonim e madje as të shënonim golin e katërt, dhe futbollistët sikur e kuptuan, preferoja të fitonim 3-0”.

De Biazi foli edhe për kritikat gjatë këtyre ditëve. “Kur janë kritika konstruktive më pëlqëjnë, por kur bazohen vetëm në rezultatin dhe jo në ndeshjen apo se si kemi luajtur, kjo është punë tjetër”.

11 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)