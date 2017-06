Horoskopi – 11 qershor 2017

DASHI

Po tentoni te sqaroni keqkuptimet e meparshme me persona te caktuar. Kjo eshte nje gje mjaft e mire dhe do tju lejoje te krijoni miqesi me ta.

DEMI

Nese nuk mund te ndryshoni dot disa gjera ne rendin e dites do tju mbeten akoma pune te pa mbyllura. Duhet nje riorganizim I ri I dites.

BINJAKET

Perpara se te vendosni kush do te jene objektivat tuaj te ardhshem, beni mire te ndani se me cilet persona do te punoni per ti arritur keto objektiva.

GAFORRJA

Disa ceshtje familjare sot kerkojne pak me teper impenjim nga ana juaj. Nuk duhet ti neglizhoni me sic keni bere me perpara.

LUANI

Sot mos ndermerrni asnje veprim per te filluar nje aktivitet te ri. Nuk do te keni mundesi dhe kohe ti perkushtoheni dhe mund ta lini ne mes.

VIRGJERESHA

Edhe pse jeni tipa kurioze sot nuk mund te shkoni te kerkoni llogari per ceshtje qe nuk kane te bejne fare me ju. Dikush do tju kritikoje.

PESHORJA

Sot doni te evitoni qe nje person I afert te vuaje per shkak te nje te vertete qe mund te zbulohet. Do te mundoheni ta fshihni me se te mundeni.

AKREPI

Edhe pse nuk jeni shume tipa qe pershtateni me ndryshimet, sot do tju duhet te dorezoheni. Do hiqni dore nga zakonet e vjetra sepse gjerat e reja jane me interesante.

SHIGJETARI

Sot duhet te mendoni vetem per ate rreth te ngushte te miqve dhe familjareve tuaj te cilet ju bejne te ndiheni mire ne cdo moment.

BRICJAPI

Familja ju ka mberthyer sot dhe cdo moment I kaluar me personat tuaj te afert po ju shijon pa fund. Do te donit ta perserisnit me shpesh kete dite.

UJORI

Sot do te beni nje hap me teper drejt te ardhmes suaj e cila ka filluar te vizualizohet pak e nga pak me te gjithe larmine e saj.

PESHQIT

Duhet te luftoni me shume per gjerat tek te cilat besoni dhe te bindni te tjeret qe me pak mundim mund te arrihet gjithcka.