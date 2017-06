Rama takim me sipërmarrësit në Golem: Turizmi faktor i rëndësishëm i rritjes ekonomike

Kryeministri Edi Rama është takuar me sipërmarrësit e zonës së Golemit ku foli për një ndërthurje të turizmit detar, me agroturizmin dhe turizmin historik.

Rama foli për një projekt me Bankën Botërore prej 71 milionë euro për zonën turistike.

Shefi i qeverisë tha se tashmë pas përfundimit të projekteve në zonën e jugut, prioritet janë Golemi dhe Velipoja. “Kemi bërë një investime të rëndësishëm në rrugën e plazhit në këtë zonë”, tha Rama.

“Këto 44 muaj e kthyem Turizmin një ndër faktorët kryesore të rritjes ekonomike; Vizitorët u rritën me +45% dhe kapacitetet akomoduese me +44.3% duke bërë të mundur që të ardhurat e këtij sektori në ekonomi të arrijnë rekord historik në 1.5 miliard euro, një rritje me 38% dhe punësimi në sektor shtohet me +31782 të punësuar më shumë se në 2013. Vijuam më tej me uljen e TVSH nga 20% në 6%”, tha me tej kryeministri.

11 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)