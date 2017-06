Sheshi Skënderbej “vishet” me të bardha (Foto)

Brenda pak orëve, sheshi “Skënderbej’ ia ka dalë që të jetë një nga më të vizituarit. Jo vetëm turistët dhe qytetarët e shumtë kuriozë, por edhe çiftet e reja preferuan që një nga momentet e tyre më të bukura ta kenë pikërisht nga Sheshi “Skënderbej, i cili ofron nja pamje spektakolare.

Ishin të shumta çiftet sot të cilët regjistruan klipin e tyre të dasmës në sheshin Skënderbej.

Në brendësi të sheshit është ngritur një altar, i cili do të shërbejë për të celebruar martesa. Ashtu siç ka pohuar dhe vetë Erion Veliaj, ky objekt i ri i shtuar kryeqytetit do të jetë një nga vendet më të preferuara për çiftet që do të celebrojnë martesat e tyre.

11 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)