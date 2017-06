Vasili akuza Ramës: Po ta kishe vetëm qeverinë do e hidhje vendin në greminë

Vasili akuza Ramës: Po ta kishe vetëm qeverinë do e hidhje vendin...

Pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama, ka reaguar edhe kreu i LSI-së Petrit Vasili. Në një postim të shkurtër në Facebook, Vasili shkruan se nëse Rama do ta kishte vetëm të gjithë pushtetin do ta hidhte vendin në greminë.

“Rama i do gjërat që t’i ketë vetëm. E pati policinë të gjithën vetëm dhe e përmbyti Shqipërinë me drogë. Po ta kishte vetëm të gjithë qeverinë, do ta hidhte Shqipërinë në greminë”, shkruan Vasili në Facebook.

Rama, gjatë mitingjeve elektorale në Roskovec dhe Mallakastër insistoi për vota drejt PS-së në mënyrë që të qeverisë e vetme pas 25 qershorit.

11 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)