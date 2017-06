Bufon: Me 99% largohem pas Botërorit, por me Champions…

Fitues i titullit kampion në Seria A, njëherësh dhe finalist në garën për trofeun e Champions League, për të qenë deri pak ditë më parë kandidati kryesor për fitimin e “Topit të Artë” për këtë edicion.

Të gjitha këto dhe më shumë të shijuara nga nr.1 i portës botërore, Xhanluixhi Bufon ndonëse në moshën 39-vjeçare, me një vit në advancë nga tërheqja e tij e paralajmëruar në orët e fundit.

“Në këtë moment më mbetet akoma edhe një vit për të luajtur si futbollist dhe duhet të përqëndrohet mbi këtë gjë. Më pas, në të ardhmen do të duhet një periudhë e shkurtër pushimi, e mbase pastaj do të shihet çfarë rruge duhet marrë dhe për çfarë motivi të zgjohem në mëngjes. Me 99% të shanseve do të tërhiqem në fund të sezonit të ardhshëm, pas Botërorit”, deklaroi Bufon.

“Pse jo me 100%? Sepse kam një marrëveshje me Agnelli: ‘nëse fitojmë Champions League, do të mund të mendojmë të vijojmë edhe për një vit tjetër’”, ishin fjalët e qarta të artikuluara nga kapiteni dhe portieri legjendar i Juventus dhe përfaqësueses së Italisë, Gigi Buffon gjatë një interviste ekskluzive të dhënë për Sky Sport, në një ceremoni honorifike në nder të tij.

