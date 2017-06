Loja me luftë, Fiorentina-Olsit: Shko rri me Ambrën dhe Donën

Edhe përse ka marrë pjesë në lojë, Fiorentina është mërzitur me Olsin që nuk e mori atë në ekipin e tij, por zgjodhi të jetë në ekip me Donën dhe Ambrën.

“Ke ardhur me mua. Ik rri me ato edhe nuk rri më me mua. Ik rri pra andej me Ambrën edhe me Donën”, u shpreh Fiorentina.

Kundër lojë del edhe Katerina që thotë se nuk është ndarje e drejtë, sepse po lujanë 4 kundër 5. E ndodhur në këtë situatë Ambra shprehet se do të dalë nga loja nëse është e nevojshme, por të ndalojnë këto debate, sepse po acarohet.

“U acarove ti, mbylli veshët se veç me hile bëni”, ia kthen Fiorentina-Ambrës.

12 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)