LSI: Rama gënjen, pakti PS-LSI nuk ishte për tepsi dhe timon

Pas sulmeve të kryeministrit Rama ndaj aleatit të tij në qeveri, kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Luan Rama ka thënë se marrëveshja e Shkodrës para 4 vjetëve, në 1 prill 2013, u nënshkrua jo për tepsi dhe timon.

Ai tha se kryeministri kërkon të manipulojë opinionin publik, duke deklaruar se LSI nuk e ka penguar kreun e Rilindjes për të vijuar reformat që në vend.

“Kreu i Rilindjes kërkon të fshehë të vërtetën. Marrëveshja e Shkodrës është dokumenti bazë i bashkëqeverisjes dhe nuk ka qenë marrëveshje as për tepsi e as për timon, as për kanabizimin e vendit, por një marrëveshje parimore për t’i dhënë vendit qeverisje të stabilizuar të mirë, për të ndikuar në rritjen e jetës së cilësisë së qytetarëve, – u shpreh Luan Rama. – Ne kemi qenë protagonistët kryesore të reformës në drejtësi, përmes një procesi transparent dhe nuk lejuam tentativën për të kapur sistemin. Rama dërdëllit sot shesh në shesh duke gënjyer qytetarët, duke u marrë m shushunjat. Ku janë shushunjat në këtë sistem dhe pse i ka lejuar shushunjat në dikasteret që ka qeverisur PS-ja?”.

Drejtuesi i LSI-së vijoi më tej me akuzat se përveç policëve gri, që ai i cilësoi si të korruptuar, ka edhe disa policë blu, që janë bashkëpërgjegjës për kanalizimin e vendit.

“Më shumë se policët gri, ka edhe ca policë blu, që janë ndëshkuar ligjërisht si bashkëpunëtorë në kanabizimin e vendit, në vijim të një harte të gjerë të kultivimit të kanabisit. Prandaj më 25 qershor duhet të ndahemi nga kanabizimi i vendit”.

12 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)