Mosul, 84-vjeçarja nxirret e gjallë nga rrënojat pas një jave

Kishte mbetur mes rrënojave të një shtëpie të bombarduar në zonën perëndimore të Mosulit, në Irak, por më parë familjarët kishin zhvilluar ceremoninë e varrimit për të.

Ka qenë e paimagjinueshme surpriza e autoriteteve të ndihmës së shpejtë, kur shtatë ditë pas bombardimeve, gjetën në rrënoja gruan akoma të gjallë. Është historia e Naima Mohammed, 84 vjeçe, e mbijetuar për një javë në kushte ekstreme për jetën, por e gjallë: me 34 persona të tjerë, ajo u përdor si mburojë njerëzore nga xhihadistët. Lajmi u bë i ditur nga televizioni satelitor kurd “Rudaw”, i cili ka publikuar videon e shpëtimit të saj.

Sipas televizionit, xhihadistët kishin marrë peng Naima Mohammed, “së bashku me 34 persona të tjerë, duke i mbajtur të gjithë si mburoja njerëzore në një banesë në zonën perëndimore të Mosulit. Por pasi luftëtarët e ISIS-it hapën zjarr nga tarraca e shtëpisë, ajo u shkatërrua me 5 raketa të lëshuara nga avionët ndërkombëtarë të koalicionit të udhëhequr nga SHBA-të, duke vrarë të gjitha pengjet me përjashtim të zonjës së moshuar, e cila qëndroi nën rrënoja për shtatë ditë.

Atë e nxori jashtë Akram Ibrahim, një ushtar kurd i ushtrisë irakiane dhe banues në Mosul, i cili filmoi edhe momentin e shpëtimit, duke ia dërguar televizionit kurd që e publikoi. Kur erdhëm në vendngjarje, gjetëm shtëpinë plotësisht të shkatërruar”, – tha Ibrahim. Ndërsa për gruan shtoi: “Në një moment të parë, besova se kishte vdekur, por pastaj vura re se trupi lëvizte ngadalë”.

Sapo doli nga rrënojat, gjyshja kërkoi ujë menjëherë, duke pohuar se ndodhej nën rrënoja prej 7 ditësh. Familja e Naimas, duke e menduar të sigurt vdekjen e saj, kishte zhvilluar ceremoninë e funeralit, “por kur e panë të gjallë, nisën të qajnë nga gëzimi”, – pohoi ushtari.

12 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)