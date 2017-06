Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të hedhë me short mes LSI dhe PDIU për të përcaktuar numëruesin e tretë në zgjedhje. PS, PD dhe PR do të kenë nga një numërues në zgjedhje, ndërsa pritet edhe numëruesi i tjetër që do të dalë nga shorti LSI-PDIU.

Vendimi për tu caktuar me short numëruesi i trete u mor me 6 vota pro dhe një kundër. Kundër këtij shorti ka qenë përfaqësuesi i LSI, Gëzim Veleshnja.

12 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)