Replikat LSI-PS, Tahiri: Meta, prijës i një lukunie të tërbuar

Me anë të një postimi në rrjetin e tij social “Facebook”, Tahiri iu kundërvu nënkryetarit të LSI-së, Luan Rama, pasi ky i fundit sulmoi kryeministrin Rama më herët.

Mes të tjerash Tahiri iu drejtua edhe ish-kryetarit të LSI-së, Ilir Meta, ndërsa shtoi se: “Lukunia e tërbuar të nxirret jashtë qeverisë”.

Postimi i plotë i Tahirit

Nuk zhgënjeu as sot Luan Rama! Lexoi një fletërrufe flakë e zjarr kundër Edi Ramës në emër të LSI, Lëvizjes Socialiste për Interes! Ai konfirmoi se Presidenti i sapozgjedhur me të gjitha votat tona, tani po bën me orë të plota detyrën e kryetarit të partisë. Ilir Meta sot President është rizhytur si kryetar partie në politikën e sharjeve e shpifjeve, pas 8 vjetësh që si kryetar partie bënte Presidentin e qetësisë dhe dashurisë! Se si u katandis Ilir Meta në një kopje të kohës kur bëri LSI kundër PS dhe çfarë i thoshte çakërdia mendore i’a nxirrte gjuha, kjo është histori më vete.

Por që të dali sot LSI-ja e t’i bëjë PS-së gjyqin pas katër vjetësh që vetëm ka fituar në imazh nga aleanca me PS-në dhe s’ka dhënë absolutisht asnjë vlerë të shtuar në qeverisje përveç votave për reformat në parlament, kjo është të vësh duart në kokë dhe është pak! Se çfarë kërkon akoma Ilir Meta dhe partia e tij familjare nga Partia Socialiste, që e lau, e shplau, e thau, e hekurosi, e bëri edhe kryetar shteti, këtë nuk ka njeri të arsyeshëm që e shpjegon dot. Se me çfarë morali, logjike, kurajoje apo thjesht llogarie, Ilir Meta është rishfaqur si prijës i një lukunie të tërbuar që vetëm shan PS-në, këtë nuk e gjen dot askush që ka një sens njerëzor, qytetar apo politik.

Por një gjë është e sigurte sidoqoftë: LSI e meriton plotësisht të shkarkohet nga çdo përgjegjësi qeverisëse. Ketë duhet ta bëjë populli në 25 qershor dhe për këtë duhet të votojnë edhe ata që LSI i mban akoma në rresht në administratë me gënjeshtrën që do jetë përsëri në pushtet. Po nuk është e qartë, tani është! Askush nuk duhet ta besojë këtë përrallë dhe askujt që do të abuzojë me zyrën e tij për të çuar votat tek LSI-ja, nuk do t’i harrohet shërbimi i paligjshëm për një parti që është mësuar vetëm të fitojë, jo duke fituar vetë po duke përfituar nga nevoja e të mëdhenjve për votat e të tretit të vërtetit! LSI-ja mund të jetë prapë e treta, po tanimë e vërteta është e qartë dhe nuk është LSI-ja. Boll! Mjaft më.

12 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)