Shqipëria U-21 e pafat, barazon 0-0 me Estoninë

Shqipëria ndalet nga Igonen dhe fati në ndeshjen e parë zyrtare të Bushit në krye të 21-vjecarëve. Kuqezinjtë barazuan 0-0 në “Elbasan Arena” pas një ndeshje të dominuar dhe ku rezultati i rri ngushtë formacionit të Bushit, që dhe pse luajti me 10 vetë në 25 minutat e fundit gjithsesi ishte mbizotërues në fushë.

Nën një përkrahje të madhe nga tifozët, që ju përgjigjën dhe ftesës së FSHF për të përkrahur Shpresën, kuqezinjtë bënë gjithcka për të arritur te fitorja përvec golit, që në fakt do t’i kishte dhënë 3 pikët në debutim Alban Bushit.

Që në minutën e 6-të Abazaj pati mundësinë e epërsisë por Igonen reagoi shumë mirë si ndaj tij ashtu dhe ndaj Mustafës. Në të 13-tën ishte Seferi që nuk pati shënjestrën e duhur, ndërsa në të 24-trën Abazaj i vetëm përballë portierit goditi mbi kuadrat duke humbur një rast të pastër. Pjesa e parë u mbyll me një tjetër mundësi të shpërdoruar nga Abazaj që i vetëm sërish përballë Igonen goditi jo saktë.

Gjithsesi “mrekullitë” e portierit estonez nuk kishin përfunduar as në pjesën e dytë, ku pas goditjeve të Mustafës dhe Seferit që përfunduan jashtë ishte një tjetër pritje e tij që mohoi golin në të 63-tën. Në të 67-tën, Zeka që kishte hyrë prej vetëm 3 minutash në fushë u ndëshkua me karton të kuq pas një faulli me taka ndaj kundërshtarit.

Pavarësisht se në inferioritet numerik, kuqezinjtë vazhduan të kërkonin golin por Igonen ishte i pakalueshëm, ashtu sic reagoi shumë mirë dhe ndaj Cekës në të 83-tën. As hyrja në fushë e Cekicit por dhe rasti i Bares në të 93-tën nuk i ndryshuan dot shifrat.

U mbyll 0-0, me Shqipërinë e 21-vjecarëve që i rri shumë ngushtë ky barazim dhe pse pas kësaj ndeshje mund të thuhet se ka Shpresë për Shpresën.

12 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)