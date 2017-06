“Balena blu” loja e rrezikshme për fëmijët edhe në Gjirokastër

Loja vrasëse ‘Balena Blu’ po gjen shtrirje të gjerë gjeografike edhe në Shqipëri. E ndërsa mendohet se më të rrezikuar janë fëmijët e zonave urbane, në Gjirokastër ka ndodhur krejt e kundërta. Një 12 vjecare, banore në një prej zonave rurale të qytetit ka rënë pre e kësaj loje. Kanë qenë shokët e klasës ata që kanë vënë re të parët ndryshimet e saj në sjellje dhe humor, ndërsa fati deshi që pikërisht ditën e fundit të shkollës të identifikonin tek ajo edhe shenjat e vetëplagosjes.

Burime nga Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër pohojnë se e mitura rrjedh nga një familje me prindër me probleme psikologjike dhe kjo është një ndër arsyet e mospikasjes së ndryshimit të saj në sjellje. Por rreziku i rënies në kthetrat e kësaj loje është i pranishëm në çdo familje dhe grupmoshë pavarësisht gjendjes së tyre sociale dhe ekonomike.

Në Gjirokastër rasti i parë është shënuar para dy ditësh. Rasti i kapur nga shërbimi psiko-social ka ndodhur në shkollën “Koto Hoxhi” ku një vajzë në klasën e shtatë që vjen nga zonat rurale ka marrë një urdhër nga kuratori për të njoftuar shokët e klasës që të shkarkojnë lojën “balena blu”.

Më pas ata e kanë referuar tek mësuesja kujdestare. Vajza ka deklaruar se nuk ka përdorur telefonin e saj, pasi nuk ka telefon, por një vajzë së cilës i di vetëm emrin i ka ofruar telefonin e vet nga ku merrte instruksione nga kuratori në pushimin e gjatë. Fëmija kishte arritur deri aty sa lëndonte veten, ndërsa kishte 10 ditë pa ngrënë e pa pirë. Ajo kish arritur në nivelin 33 të lojës nga 50 nivele që ka në total.

Menjëherë pas identifikimit të rastit në Gjirokastër, Drejtoria Arsimore dhe psikologët kanë marrë masa për trajtimin e fëmijës. Hapi i parë ka qenë denoncimi në polici pranë zyrës së krimit kibernetik dhe shkëputja e fëmijës nga të gjitha mjetet e kontaktit me internetin.

Loja online e quajtur “Balena Blu” që sipas të dhënave nga mediat ndërkombëtare, mund të ketë vrarë mbi 140 fëmijë dhe adoleshentë vetëm në Rusi, mesa duket përbën rrezik potencial edhe për fëmijët shqiptarë, pasi ka mbërritur prej kohësh në rrjetet sociale të adoleshentëve më së shumti në Messengerin e Facebook-ut. Për këtë janë sërish fëmijët që sqarojnë sesi kontaktohen nga drejtuesit e lojës.

Torturat e njëpasnjëshme nga kërkesat e një të panjohuri nisin përmes një presioni psikologjik dhe fëmijët krijojnë varësi nga një njeri i panjohur përtej kompjuterit. Fëmijëve iu kërkohen sfida të vështira dhe të dhimbshme, si p.sh të presësh veten me thikë, të zgjohesh në orën 4:20 të mëngjesit për të parë videot horror që të dërgon personi anonim dhe sfida të tjera të dhimbshme që i jepen fëmijës për 50 ditë, deri në sfidën e fundit: Të hidhen nga tarraca e një pallati të lartë për tu shpallur fitues i sfidës.

Personi që e krijoi këtë lojë, një 21- vjeçar rus, pak kohë më parë deklaroi se objektivi ishin pikërisht fëmijët, të cilët i quajti “mbetje biologjike” dhe pretendoi se po “pastronte shoqërinë”. Philip Budeikin ndodhet aktualisht në burg pasi akuzohet se ka çuar drejt vetëvrasjes të paktën 16 vajza të reja në Rusi.

Më poshtë deklarata e plotë e DAR Gjirokastër.



Të dashur prindër!

Një lojë e rrezikshme po qarkullon në Internet, quhet “Balena Blu”. Kjo lojë ka për qëllim të fusë fëmijët në kurthin që i shpie deri në vetëvrasje.

Për shkak të kësaj loje janë vetëvrarë qindra fëmijë në Rusi (nga ku mendohet se ka lindur kjo lojë) por edhe në Itali, Mal i Zi, Maqedoni etj.

Ekspertët kanë paralajmëruar se edhe Shqipëria mund të jetë “tabelë qitjeje e kuratorëve të Balenës Blu”.

Në Gjirokastër tashmë kemi një rast të identifikuar të një fëmije që luante ketë lojë. Janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen e fëmijës.

Kuratori është njeriu që kontakton fëmijët përmes rrjeteve sociale si: facebook, instagram apo cfarëdo rrjeti social dhe i kërkon të luajnë një lojë bashkë.

Por njëkohësisht mund të ndodhë që vetë fëmija, për shkak të kuriozitetit ta shkarkojë si aplikacion Balenën Blu (nga Play Store) në telefonin e tij dhe të filloj të luajë.

Në momentin e parë “kuratori” i kërkon fëmijës të dhënat e sakta: emër, mbiemër, vendbanim, fotografi.

Më pas nisin rregullat e njëpasnjëshme të lojës.

Çdo ditë, për 50-të ditë me rradhë, një rregull i ri të cilin fëmija duhet ta zbatojë me përpikmëri, duke ia vërtetuar “kuratorit” me foto, deri në rregullin final që është të vrasë veten duke u hedhur nga tarraca e një pallati të lartë.

Rregullat jane të tilla si : fëmija të iki nga orët e mësimit, të shkojë vonë në shtëpi, të shkruajë një letër kërcënuese dhe ta fusë poshtë derës së një shtëpie, të mos komunikojë me njeri për ditë me rradhë, të presë (dëmtojë) veten me thikë (zakonisht në parakrah), të zgjohet në oren 4:20 të mëngjesit dhe të shikojë videot me persona që vrasin veten në mënyra të tmerrshme (videot i dërgon kuratori), të dëgjojë muzikë psikedilike (depresive) të cilën gjithashtu ia dërgon kuratori, të mos ushqehet rregullisht, të mos konsumojë ujë lëngje etj.

Pra si fillim kuratori përpiqet që të nxisë te fëmijët sjellje devijante (të lërë orët e mësimit, të shkojë vonë në shtëpi, të mos shkojë fare në mësim) në mënyrë që të krijohen konflikte mes fëmijës dhe prindërve.

Fëmija do të fillojë të ndihet vetëm, i pakuptuar dhe mundësia do të jetë shume e vogël që t’ju tregojë prindërve atë që po i ndodh. Më pas mungesa e gjumit , e ushqimit, e komunikmimit me te tjerët, shikimi i videove të tmerrshme e të frikshme do të fusin fëmijën në një gjendje depresioni dhe ai do ti bindet urdhrit final të kuratorit për të vrarë veten pasi nuk do të shohë rrugëzgjidhje tjetër.

Gjithashtu kuratori e kërcënon fëmijën se do ta vrasë atë dhe familjen e tij nese tërhiqet nga loja apo i tregon dikujt, kështu fëmija futet në një kurth nga I cili s’di dhe s’mundet të dal I vetëm.

Të dashur prindër ju lutem kontrolloni sa mundeni kohën që fëmijët kalojnë në Internet dhe gjithashtu tregohuni të vëmendshem ndaj ndryshimeve të humorit të fëmijës , sjelljes, rutinës së tij dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë.

Shërbimi Psiko Social dhe DAR Gjirokastër do të ndjekin me prioritet çdo informacion që do të kenë për raste të ngjajshme.

Lutem personelit mësimor të shpërndajë sa më shumë të jetë e mundur këtë status për të ndërgjegjësuar sa më shumë prindër.

Uroj që ky të jetë rasti i parë dhe i vetëm.

13 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)