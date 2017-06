BB9, Fiorentina: Më vjen keq për Fotininë, Danjeli është i shtirur

Fiorentina thotë se ndjen keqardhje për Fotininë. “Asaj i heq kapelen se është gocë e mirë dhe e kam krijuar një imazh për të, kurse për atë tjetrin, nuk e përcaktoj dot se çfarë është tani”

Lupçe thotë se e ka përcaktuar se çfarë është Danjeli, e ka bërë prej kohësh këtë dhe ndaj është zënë.

“Është i shtirur, i shtirur! Përse mendon se u kapa unë o Fior”, thotë ai.

Olsi thotë se edhe pak ditë dhe Fotinia do të kuptojë që edhe jashtë Danjeli është tip i shtirur.

“Edhe jashtë kështu është. Duket robi, nuk do as mend, as kalem”, thotë Olsi.

13 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)