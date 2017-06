Detaje të reja nga dasma e Mesit me Antonela Roccuzzon-n

Ceremonia e dasmës së Lionel mesit do të zhvillohet në katedralen e Rosarios dhe festa do të mbahet në një hotel të madh në ritmin e “Cumbia-pop”, ku pritet të jenë rreth 600 persona të ftuar.

Eventi në Argjentinë, është faturuar si dasma e vitit. Pesë herë fituesi i “Topit të Artë”, Leo Mesi, do të martohet më 30 qershor me partneren e tij, Antonella Roccuzzo, ndërkohë që kanë filluar të filtrojnë detaje mbi përgatitjet.

Kampioni i Barcelonës, ​​i cili mbush për pak ditë 30 vjeç (më 24 qershor), tashmë baba i dy fëmijëve, jeton me të dashurën e tij prej një kohe të gjatë.

Ata kanë edhe dy djem, Thiago dhe Mateo. Në dasëm do të jetë gjithë ekipi, por jo Luis Enrique, ish-trajneri i Barcelonës.

Nusja, 28 vjeçe, do të veshë një fustan të dizejnuar nga “Rosa Clara”. I pranishëm do të jetë edhe grupi uruguajan “Rombai”, që të argëtojë mysafirët me vallëzim të egër, së bashku me këngëtaren argjentinase Karina Tejada, shoqëruese e Kun Aguero.

Në pritje të dasmës, Mesi ia ka lejuar vetes disa ditë pushime me nusen e tij të ardhshme, siç dëshmohet nga profili në Instagram.

13 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)