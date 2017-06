I hodhi ujë në vesh, Danjeli sqarohet me Fotininë

Dita e sotme ka qenë shumë intensive për Danjelin, i cili fillimisht pati acarimin e Fotinisë, ndërsa më pas pati një përballje me Lupçen, por edhe me Musën.

Megjithatë, kur gjërat duket se u qetësuan për të, ai vendos të sqarojë atë që ndodhi në mesditë me Fotininë, të cilës me shaka i hodhi ujë te veshi, por kjo gjë e acaroi pa masë partneren e tij pasi kishte probleme me veshin.

“U nxehe shumë me mua, kur të hodha me shaka ujë te veshi”, i thotë Danjeli. “Unë e kam shumë problem veshin dhe kur unë acarohem nuk do të më flasë njeri”, thotë Fotinia.

“Ti ishe e acaruar pa të fol unë fare. U ngrite duke bërë me duar. Unë të kuptoj shumë mirë, pasi e di se çfarë tipi je. Këtu nuk të kupton njeri tjetër, madje mund të thonë u martuan dhe shiko si bëjnë. Kuptoje që ishte gabim, kur është për lojë edhe mund të vritesh”, thotë Danjeli.

13 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)