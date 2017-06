Meta shton akuzat: Rama dhe Basha, dështim i madh për vendin

Ilir Meta i ka shtuar akuzat ndaj Edi Ramës, duke e quajtur të paaftë për të drejtuar vendin dhe si një person që ka shkelur premtimet e bëra në vitin 2013. Gjithashtu Kryetari i Kuvendit, tha se LSI do të jetë forcë e parë dhe se

“Pogradeci është katandisur në një Bashki e kategorisë së tretë, duke mos bërë asnjë investim. Kjo ka bërë që një populli i tërë të penalizohet. LSI do të jetë një forcë e parë, për Pogradecin, Korçën dhe gjithë Shqipërinë, – tha Meta. – Duhet një drejtim i ri që të mos ndërtohen më kulla të shëmtuara në mes të Korçës, por milionat euro duhet të jepen subvencionet për bujqësinë e jo të blihen palma që janë tharë në autostradën Tiranë-Durrës. Nuk e ka fajin Edmond Panariti që Edi Rama nuk i jepte fonde bujqësisë. Dhe ai thotë se e ka fajin LSI-ja. Jo fajin e ke ti që nuk di të drejtosh dhe për këtë faj do e marrësh përgjigjen me 25 qershor”.

“56% e shqiptarëve duan të largohen nga Shqipëria. Kjo vjen prej arrogancës kriminale dhe politikanë të llastuar, që kujtojnë se i bëjnë nder popullit duke qeverisur në mënyrë arbitrare. Edi Rama e mbyti vendin me koncesione me keq se Sali Berisha, ndërkohë që në vitin 2013, thoshte se nuk do të jepte koncesion. LSI ka bërë një projektligj që mbron pasurinë e vendit. Kjo e ka mërzitur Edi Ramën”, – vijoi ai.

Çfarë premtimi ka shkelur LSI? A nuk ishte ai që bëri moratoriumin për plehrat dhe në fund të mandatit u kujtua se kishte vepruar gabim,e kishte mbyllur disa biznese e vende pune. I ka mbetur hatri me LSI-në, sepse ne jemi kundër që vendi të kthehet në varreza të plehrave të botës. Nuk do lejojmë mafien Europiane të shkatërrojë Shqipërinë, sepse do zhvillojmë turizmin sot e brez pas brezi. Tomi dhe Xherri ishin një dështim i madh në qeverisjen e vendit”, tha Meta.

13 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)