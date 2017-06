Rama: Porta e drejtësisë do hapet vetëm nga Partia Socialiste

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me banorët e Vaut të Dejës. Shefi i qeverisë e ka vënë theksin tek reforma në drejtësisë, duke premtuar se gjërat do të ndryshojnë shumë pozitivisht për shqiptarët sapo Vettingu të nisë të marrë jetë.

“ Shtëpia e shtetit tonë mund të ndërtohet duke hapur dy porta të rëndësishme për njeriun. Portën e drejtësisë dhe portën e shërbimeve të administratës. Të dyja këto porta për fat të keq për vite të tëra kanë qenë të mbyllura për njerëzit e zakonshëm.

Gjykata nuk pyet njeri ça je, demokrat, apo socialist, gjykata pyet sa ke. Po pate aq sa duhet e merr të drejtën, e blen të drejtën, po nuk pate ta blejnë të tjerët. Kjo është vuajtje e njerëzve të zakonshëm, jo vuajtje e politikanëve. Politikanët kanë pasur sukses në Shqipëri që ti ndajnë njerëzit sa andej këtej dhe ti kthejnë në tufa tifozësh që i shkojnë nga prapa.

Kanë bashkëjetuar me gjykatësit në një harmoni të plotë. Gjykatësit nuk kanë dënuar kurrë një politikan në Shqipëri sepse nuk kanë si e bëjnë. Gjykatësit janë të zgjedhurit e politikanëve. Dhe kur zgjidhen tash e 20 e kusur vite zgjidhen për të shkuar për të bërë punët e tyre dhe në rast se do ti paraqitet politikani që i ka zgjedhur për ta nxjerrë jo të pafajshëm, por ta nxjerrë me dekoratë nga gjykata.

Vettingu do ndajë gjykatësit me dinjitet, nga ata të cilët duhet të shkojnë aty ku e kanë vendin. Vendin nuk e kanë në shtëpi, por në burg. Vettingun nuk do e bëjnë politikanët, por njerëz të zgjedhur nga Parlamenti, por të përzgjedhur nga një listë e certifikuar nga ndërkombëtarët.

Kështu do të veprojë në bazë të Kushtetutës. Kjo portë do të hapet vetëm nga Partia Socialiste. Të tjerët kanë bërë çmos që kjo portë të mos hapet. S’kemi luftë politike me asnjë. Lufta jonë është që të bëjmë shtet. Këtu nis dhe përfundon kjo histori”, tha Rama.

