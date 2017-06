Ankesat për fushatë, LSI informon ambasadorët: Po keqpërdoret policia

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama në një konferencë për shtyp ditën e sotme bëri me dije se strukturat drejtuese të LSI kanë zhvilluar sotme një takim me të gjithë ambasadorët e huaj të akredituar në vendin tonë, të cilët i kanë njohur me shqetësimet e LSI për parregullsitë e hasura gjatë fushatës për zgjedhjet e 25 qershorit.

Sipas Ramës, 3 kanë qenë çështjet më të rëndësishme të adresuara ndaj trupit diplomatik nga LSI: spastrimi i paprecedentë i administratës permes shkarkimeve te paligjshme, përdorimi politik i policisë së shtetit dhe vendimi më i fundi i KQZ për të hedhur në short mes LSI dhe PDIU, numëruesin, që sipas Ramës në bazë të kushtetutës i takonte LSI.

“Kemi zhvilluar një takim me të gjithë ambasadorët e BE dhe të SHBA të akredituar në Tiranë. Objekt i këtij takimi ishte informimi i tyre me situatën politike, duke u ndaluar në 3 çështje kryesore:

1. Veprimi arbitrar i task-forcës, që në përpjekje për të ushtruar presion mbi votuesit kanë nisur njw fushatë spastrimi në administratë. Është parathënie e një tentative për të deformuar ligjin, që e ka shndërruar këtë institucion në një gestapo politike që përndjek punonjësit e administratës.

2. Çështja e shpërdorimit politik të strukturave të policisë së shtetit, sidomos tek përndjekja politike ndaj simpatizantëve të LSI duke lënë jashtë vëmendjes personat me precedentë, siç është rasti në Berat, me administratorin e njësisë 2, rasti i Lezhës etj.

3. Vendimi i fundit i KQZ për numëruesin, që në zbatim të kushtetutës i takonte LSI, për të mos hedhur në short me një parti tjetër, pasi kodi zgjedhor e ka të qartë se kujt i takon”, tha Rama.

14 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)