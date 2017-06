BB9, Fotinia e shqetësuar nga situata. Danjeli: S’e kam problem, qëndroj dhe një vit

Pas debatit të ashpër që pati natën e kaluar me Oslin, Danjelin dhe Fotininë mëngjesi i gjeti të veçuar nga pjesa tjetër e banorëve.

Ata morën kafen dhe u vendosën larg të tjerëve, ndërsa nisën të diskutojnë për situatën e krijuar, për të cilën Fotinia ishte pesimiste, ndërsa e kundërta për Danjelin.

“Vetëm nga këto gjërat që po ndodhin këtu të dhemb koka”, tha Fotinia, ndërsa Danjeli mendonte ndryshe.

“Nuk ka lidhje fare. Unë jam shumë në rregull, me këto këtu unë mund të qëndroj edhe një vit”, thotë Danjeli.

Më pas, ata flasin për Fiorentinën dhe për Olsin. Fotinia thotë se kishte dëgjuar Olsin t’i thoshte Fiorentinës të largohej nga ai, kur ajo i tha se nuk kishte folur mirë në debatin me Danjelin.

“Të shkojë të flasë me ata që janë mësuar me atë lloj fjalori. Këtu ka një limit e folura si me mua, por edhe me të tjerët. Të shkojë t’i nxjerri nervat diku tjetër, sepse nuk i ka borxh njeri”, thotë Danjeli.

14 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)