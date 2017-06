Horoskopi – 14 qershor 2017

DASHI

Në ambientin e punës, do të marrësh një pozicion të ri, më i përshtatshëm për ju dhe me më shumë investime. Në dashuri, duhet të analizoni sjelljen e partnerit pastaj të reagoni!

DEMI

Po jetoni këtë fazë, me shumë impenjime dhe eufori. Në punë, do të jeni konkret dhe praktik. Në dashuri, duhet të bëni kujdes me hapat që do të hidhni!

BINJAKET

Gjatë ditës së sotme yjet ju këshillojnë të jeni më bashkëpunues me personat që ju rrethojnë sidomos në fushën profesionale. Në planin afektiv partneri nuk do të aprovojë disa nga sjelljet tuaja. Një këshillë: prisni kohën e duhur për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të tij.

GAFORRJA

Dita e sotme do të kalojë në mënyrë të qetë. Në ambientin e punës do e quani të padrejtë sjelljen e një eprori ndaj jush. Në aspektin afektiv do të ndiheni të lumtur.

LUANI

Në ambientin e punës, do të kaloni një pengesë të vogël. Në dashuri, do të përfitoni nga një kompliment që do t’ju bëjnë, për tu afruar më shumë me një person që e keni shumë përzemër.

VIRGJERESHA

Në këtë ditë, keni dëshirë të bëni shumë gjëra, të jeni sa më shumë aktiv. Në punë, do të impenjoheni në një fushë të re, që se keni bërë më parë.

PESHORJA

Në punë, do të jeni mjaftë impulsive sot, por kjo s’do të thotë që nuk do të keni sukses. Në dashuri, do të shfaqni sot, karaktere të ndryshme, si ti dhe partneri juaj, gjë që do të ndërlikojë pak komunikimin mes jush.

AKREPI

Një lajmë interesant, do t’ju bëjë të ecni përpara me projektet tuaja. Në dashuri, ju sugjerohet të organizoni një mbrëmje nën shoqërinë e miqve tuaj më të mirë!

SHIGJETARI

Gjatë kësaj periudhë yjet ju këshillojnë të mbeteni të përqendruar duke evituar kështu gabimet. Në ambientin e punës kreativiteti juaj do të vlerësohet sidomos për idetë e reja që do të sillni. Në dashuri nuk duhet të kërkoni justifikime por tregohuni të sinqertë.

BRICJAPI

Gjatë ditës së sotme yjet ju sugjerojnë të kërkoni bashkëpunimin e të gjithë personave që ju rrethojnë në ambientin e punës. Në aspektin afektiv nëse jeni singëll një mik do ju prezantojë një person të ri.

UJORI

Do të provoni emocione të reja duke u përpjekur të dilni nga rutina e zakonshme. Në ambientin e punës do të ndihmoheni nga kolegë për të çuar përpara idetë tuaja. Në aspektin afektiv do të kaloni një mbrëmje pasionale.

PESHQIT

Gjatë ditës së sotme yjet ju këshillojnë të ndryshoni luk, sidomos nëse jeni në kërkim të një raporti afektiv. Në ambientin e punës do të jeni të vendosur sidomos nëse besoni fort në atë që bëni.