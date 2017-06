Meta: Edhe një votë po u prek, Rama nuk do ketë vend ku të futet!

Ish-kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, kërcënon hapur Kryeministrin Edi Rama se edhe nëse një votë preket më 25 qershor, nuk do të gjejë vrimë ku të futet.

Duke folur pasditen e sotme në një takim elektoral në Fushë Krujë, ai deklaroi se edhe nëse bie kryetari i opozitës, apo policia, nuk bie rinia e Shqipërisë.

“Sikur edhe një votë e vetme të preket iu japë fjalën e shqiptarit se, nuk do ketë vrimë për Edi Ramën ku të futet, as për Haki Çakon dhe ata shefa policie të inkriminuar në trafikun e drogës. Nuk do ketë vrimë për Edi Ramën dhe gjithë ata që do tentojnë të vënë dorë mbi zgjedhjet”, u shpreh Ilir Meta.

Ai tha se mendjen “e kam te një 18- vjeçar në Zharrëz të Fierit, për të cilin akuzoi se një bandit së bashku me dy persona të tjerë e goditën me lopatë dhe me levë pse voton për LSI”.

Sipas tij, kjo nuk është rastësi, por “është pjesë e një skenari ogurzi, i kryetarit të Rilindjes”, për të cilin tha se pasi mori peng bashkinë historike, atë socialiste dhe pasi dështoi me puçin për të kapur reformën në drejtësi, për ta bërë më keq se policinë e drogës dhe pasi dështoi të bëjë zgjedhje pa opozitën, “mori Lulushin për të garantuar jo zgjedhje por kundër zgjedhje”.

Ai tha se pas mitingut do shkojë në Zharrëz të Fierit për të takuar të riun e plagosur “nga falangat e Edi Ramës dhe përgjegjësinë e ka ai personale, sepse është ai dhe vetëm ai përgjegjës për frymëzimin e dhunës për gjithë ata që votojnë për LSI apo për çdo forcë tjetër që nuk i pëlqen atij”.

Në vijim Meta nënvizoi se nga që nuk i dalë dopingu akoma, duhet t’i thërrasë mendjes para se të jetë vonë, “nuk do e lejojmë të verë dorë mbi votën e të rinjve dhe të rejave të Shqipërisë”.

Lidhur me ata që e kritikuan duke thënë se kërcënoi si Gjorgje Ivanov në Maqedoni, Meta deklaroi se “Sot nuk jam as Edi Rama, as Lulushi dhe as Berisha, për mua nuk ka gjë më të rëndësishme se fëmijët e gjithë shqiptarëve. Nuk i lë peng fëmijët dhe të rinjtë e këtij vendi në duart e një bande të droguarish”.

Në mbyllje të fjalës së tij deklaroi se “Nga 600 mijë vota le të kalojmë në 1 milionë grushte kundër kësaj bande”.

14 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)