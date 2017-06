Rama: Më votoni, partitë e tjera s’kanë as program e as vizion

Kryeministri Edi Rama e spostoi fushatën e tij elektorale në Peshkopi. Shefi i qeverisë iu tha qytetarëve se duhet të votojnë Partinë Socialiste, sepse partitë e tjera nuk kanë program, vizion apo lider për të drejtuar vendin.

“Partitë e tjera nuk janë as program, as vizion, as lider dhe asgjë. Ata kanë vetëm një mundësi, që të na kthejnë mbrapa. Ne kemi bërë gjithçka kemi mundur, por gjithçka që duhet. Kemi dhënë provën e sigurt që mund të bëjmë shtet dhe ta bëjmë Shqipërinë një vend të denjë për fëmijët tanë, e s bashku ta çojmë flamurin e Skënderbeut në oborrin e Bashkimit Europian, ishte apeli që Rama iu bëri votuesve.

Ai shtoi se vota nuk vjen nga zemra, por nga mendja, pasi është vendim i popullit se kush do largohet nga populli për katër vite, për t’i shërbyer popullit dhe për të rritur ekonominë me vizionin e popullit.

Kreu i qeverisë u zotua para dibranëve se Rruga e Arbrit do të nisë nga puna, pasi kontrata është drejt përfundimit.

“Brenda një periudhe shumë të shkurtër ne do të hapim kantierin e Rrugës së Arbrit dhe kur them të shkurtër e kam fjalën brenda shtatorit do nisim punën dhe brenda 4 viteve Dibra do jetë e lidhur me Tiranën”, tha Edi Rama.

14 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)