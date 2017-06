Ruçi i përgjigjet Metës: Mos e politizo, PS s’ka lidhje me dhunën

Pas akuzave të bëra nga radhët e LSI, lidhur me dhunimin e aktivisti të saj në Zharrës të Fierit, ka reaguar dhe PS.

Ka qenë kreu i grupit Parlamentar në Partinë Socialiste, Gramoz Ruçi, i cili ka deklaruar se selia rozë distancohet nga çdo akt dhune.

Kreu i Grupit Parlamentar Socialist, u shpreh se socialistët nuk e mbështesin dhunën, duke pohuar se incidenti kishte ndodhur pas një sherri për vijën e ujit.

“Dëgjova që ne socialistet paskemi krijuar incident. Meta e Bitri e dinë mirë se nuk kanë qenë pjesëtarë të familjes socialiste dhe kjo forcë politike nuk mbështet asnjë lloj dhune, pasi nuk do që të vuajë askush atë që ne kemi vuajtur. Distancohemi hapur dhe qartë nga çdo rast dhune. Nëse incidenti ishte për një vij ujë, të mos e politizojmë. Gjithsecili është në korsinë e vet, PS, PD, LSI dhe forca te tjera dhe populli është arbitri që do të përcaktojë se kush do ta fitojë garën. Do të fitojë ai ekip që ka mbështetjen më të madhe dhe alternativën më të mirë. Dhuna nuk i përket socialistëve, ndaj të mos politizohen çështje që s’kanë të bëjnë me politikën.”, tha Ruçi.

14 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)