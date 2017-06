Kolegji Zgjedhor, Gjin Gjoni relator për padinë e LSI ndaj KQZ-së

Gjin Gjoni do të jetë relatori i padisë së LSI për Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve. Përmes një shorti u përzgjodh trupa gjykuese që do të shqyrtojë ankimin e LSI-së.

Për Lëvizjen Socialiste për Integrim, vendimi i KQZ është i njëanshëm dhe cënon interesin e tyre. LSI argumenton se në zgjedhjet e fundit subjekti PDIU ka qenë në koalicion me PD dhe ajo duhet të bëjë short me PR-në dhe jo me LSI-në, që në zgjedhje e kishte kundërshtare. Në argumentimin e LSI-së thuhet gjithashtu se në këto zgjedhje nuk ka koalicione, ndaj LSI-ja duhet të ketë të gjithë numëruesit e tretë në grupet e numërimit.

15 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com0