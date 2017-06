Mirel Josa largohet nga drejtimi i Tiranës

Mirel Josa nuk është më trajner i Tiranës. 54 vjecari pas një bisede me presidentin Refik Halili ka bërë të ditur që nuk do të vazhdojë më tej aventurën me bardheblutë. Një ikonë e Tiranës si futbollist dhe trajner, Mirel Josa mbyll bashkëpunimin me 24 herë kampionët, teksa ekipi këtë edicion njohu për herë të parë rënien nga elita e futbollit shqiptar.

Josa pas fitimit të Kupës së Shqipërisë më 31 Maj, bëri të ditur se ishte në pritje të një bisede me presidentin Halili, për të kuptuar se cilat ishin projektet për të ardhmen e skuadrës, dhe më pas për të marë vendimin nëse ai do të vijonte në krye të saj.

Pas një gjumi letargjik, duket se ka ardhur më në fund biseda president – trajner, me këtë të fundit që vendos të largohet, edhe pse është ende nën kontratë për një tjetër sezon.

Josa ka pranuar largimin nga detyra, madje duke liruar klubin edhe nga detyrimet financiare për pjesën e mbetur të kontratës. Tashmë mbetet për tu parë se kujt do ti besohen celësat e skuadrës për kupat e Europës dhe sezonin e ardhshëm, në të cilin Tirana do të garojë në kategorinë e parë.

15 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)