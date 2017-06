Basha: Ekonomia e vendit dhe punësimi prioriteti i PD pas 25 qershorit

Kreu i opozitës Lulzim Basha gjatë një takimi elektoral me qytetarët e Beratit, i ka njohur ata me planin ekonomik të Partisë Demokratike. Basha ju tha qytetarëve se ulja e taksave, rritja e pagave dhe pensioneve do të jetë prioriteti i qeverisë së re pas 25 qershorit.

Ai ka ftuar qytetarët të votojnë numrin 6-të për të ndryshuar gjendjen e keqe ku është futur vendin. “Plani im për një ekonomi të fortë do të krijojë vende pune dhe do të përmirësojë ekonominë e të gjithë qytetarëve.

Një ekonomi e fortë do mundësojë më shumë fonde për të rritur pensionet, për të paguar energjinë për familjet e varfra dhe për të mbështetur njerëzit në nevojë. Ftoj gjithë shqiptarët që të votojnë numrin 6 në zgjedhjet e 25 qershorit që së bashku të ndryshojmë gjendjen e keqe ku është vendi”, u shpreh Basha

16 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)