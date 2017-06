Londër, një person i armatosur me thikë ndalohet në Westminster

Një njeri i armatosur me thikë është arrestuar nga policia pranë pallatit Wesminster në Britani. “Scotland Yard” specifikon se nuk bëhet fjalë për një arrestim të lidhur me terrorizmin. Policia ka ndërhyrë pasi disa kalimtarë para Parlamentit, kishin nisur të thërrisnin “thikë, thikë” dhe pallati Westminster është mbyllur për siguri.

Sipas asaj që raporton “Daily Mail”, personi i armatosur mbante mjekër, pantallona të zeza dhe një tutë sportive ngjyrë gri. Imazhet e arrestimit janë transmetuar nga mediat britanike, ku duket një njeri me ngjyrë me pranga në duar dhe i shoqëruar nga disa agjentë përballë një hyrjeje të pallatit. I dyshuari është paralizuar me një goditje elektrike me pistoletë nga ana e një polici.

Zona rreth Wesminsterit monitorohet 4 orë në ditë nga agjentë policie pas episodeve të fundit të terrorizimit në kryeqytetin britanik.

Në mars ndodhi sulmi i parë terrorist, ndërsa disa javë më vonë, një tjetër person është arrestuar me disa thika në një çantë dhe në atë rast policia tha se ishte një episod terrorizmi. Dhe në fund, më 3 qershor, ndodhi sulmi në Urën e Londrës.

Masat e sigurisë të parashikuara janë intensifikuar në orët e fundit. Sot në mbrëmje është në program një protestë kundër qeverisë May për zjarrin në Londër.

