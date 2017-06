LSI i përgjigjet Ruçit: Nuk ka kryeministër me zgjedhje të vjedhura

Një ditë pas mitingut të LSI-së në Tiranë, kreu i grupit parlamentare, Luan Rama, tha se kundërshtarët politikë kanë nisur një “gjueti shtrigash” ndaj simpatizantëve të kësaj force.

Rama deklaroi se punonjës të ndryshëm apo përfaqësues të LSI-së kanë filluar të hiqen nga puna. Megjithatë ai theksoi se më 26 qershor, të gjithë të larguait do të rikthehen në detyrë në respekt të ligjit, duke lënë të kuptojë fitoren e Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet parlamentare.

“I bëj thirrje të gjithë simpatizantëve dhe përfaqësuesve të LSI-së, të mos bien pre për shkak të depresionit e ankthit që gjenden rivalët tanë. LSI është një forcë e madhe që rritet ditë pas dite për të shkuar te triumfi madhështor i zgjedhjeve të 25 qershorit. Dua të falënderoj ministrin e Brendshëm për angazhimin e strukturave të policisë për mbarëvajtjen e mitingut, – tha Luan Rama. – Por ju bëj me dije se sot është ridimensionuar “gjuetia e shtrigave”, mes grupeve të kontrollit, që ngjajnë me gardistë të kuq, që shkojnë në institucione me foto në duar, për të larguar nga puna punonjës të administratës shtetërore, vetëm pse kanë qenë të pranishëm dje në mitingun e LSI-së. Kjo është një shfaqje e turpshme dhe e frikës që ka përfshirë kampin e kuq. U them të gjithë atyre punonjësve që janë larguar nga puna, se më 26 qershor do kthehen në punë në respekt të ligjit”, – premtoi Rama.

Rama pati një koment edhe për reagimin e kreut të grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi, i cili një ditë më parë në Fier tha se nëse Meta nuk ka ndër mend të dekretojë qeverinë e ardhshme si President, më mirë të mos betohet në 24 korrik.

“Nëse zoti Ruçi ka ndonjë skenar që do të nxjerrë një kryeministër me zgjedhje të vjedhura, nuk do reagojë vetëm zoti Meta si President, por edhe qytetarët shqiptarë, sepse ka ikur ajo kohë që vidheshin zgjedhje, prandaj duhet të tregojmë maturi për zgjedhje korrekte, të lira e të barabarta”, – shtoi Luan Rama.

16 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)