Kantona sulmon Deshamp: Një llogaritar s’mund të jetë trajneri i Francës

Franca është në rrezik të mbetet jashtë Kupës së Botës pas humbjes së fundit ndaj Suedisë. Dhe Erik Kantona beson se Deshcamp është fajtori i kësaj situate të krijuar duke shtuar se Zinedine Zidane do të ishte njeriu ideal për stolin e Francës.

“Talenti që ka Franca është i pabesueshëm,” shprehet Kantona për Eurosport. “Por pse nuk është gjithë ky talent në fushë kur duhet? Është e pashpjegueshme. Një trajner i madh gjykohet nga aftësitë për të gjetur një sistem taktik ku lojtarët më të mirë mund të shprehen në të njëjtën kohë.”

“Kjo nuk do të ndodhë për sa kohë të trajnohen nga një llogaritar se sa nga një vizionar. Zizou, Zizou, të lutem rikthehu. Vendi yt ka nevojë për ty.”

Franca momentalisht ndodhet në vend të dytë të Grupit A me 13 pikë në 6 ndeshje, me pikë të barabarta me Suedinë dhe tre pikë më shumë se Holanda e vendit të tretë.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)