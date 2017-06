Krujë, asgjësohen 850 rrënjë kanabis; u zbuluan nga monitorimi nga ajri

Gjatë monitorimit nga ajri për kanabis, Policia e Durrësit ka evidentuar disa vende të mbjella rishtas me bimë narkotike në Krujë. Burimet zyrtare bëjnë me dije se kanë asgjësuar me anë të djegies 850 bimë kanabis.

Gjatë monitorimit dhe kontrollit të territorit nga ajri me anë të helikopterit të Policisë dhe nga toka me Shërbime Policore, u konstatuan disa vende, zona të pyllëzuara, të hapura rishtazi me gjithsej 850 bimë narkotike të dyshuara, të llojit kanabis sativa.

Bimët e konstatuara janë filmuar dhe fotografuar, ku edhe u asgjësuan në vend me anë të djegies. Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Operacioni i monitorim – kontrollit të territorit për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, do vijojë edhe në ditët në vazhdim nga ajri dhe toka.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)