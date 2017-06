Meta: Rilindja mbushi Shqipërinë me drogë; ne do forcojmë marrëdhënien me Greqinë

Në vijim të fushatës elektorale Lëvizja Socialiste për Integrim është ndalur me qytetarët e Gjirokastrës. Presidenti i zgjedhur Ilir Meta ka deklaruar përballë qytetarëve të Gjirokastrës se fuqia e LSI-së qëndron te respekti për njerëzit. Meta premtoi se Gjirokastra me LSI-në do të njohë vetëm zhvillim. Meta akuzoi “Rilindjen” për hipokrizi duke thënë se në 4 vite e mbushi Shqipërinë me drogë. “Fuqia dhe madhështia e LSI qëndron tek respekti dhe dashuria për njerëzit, ndërsa fuqia e mashtruesve, e rilindjes, qëndron vetëm tek arrogancë. Kjo është Rilindja e pseudo-socialistëve që erdhën në pushtet me lugë në brez; janë fotokopje e Berishës.

Ata që janë hequr padrejtësisht nga puna, do të rikthehen me 26 qershor. Kjo që po ndodh është pranvera demokratike e Shqipërisë. Rinia e Gjirokastrës dhe e gjithë Shqipërisë e ka marrë vendimin, një drejtim i ri për Shqipërinë me 25 qershor; një drejtim i ri për të ulur taksat. Marrëdhëniet tona me Greqinë do të jenë të shkëlqyera dh problemet që keni do i zgjedhim me dinjitet për të dy popujt e vendeve tanë”, tha ai.

Pas fjalës së tij Ilir Meta ia ka lënë stafetën kreut të LSI-së, Petrit Vasili i cili ka është shprehur se forca që ai drejton do e çojë ekonominë përpara.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)