Një vit para Botërorit, nis numërimi mbrapsht në Rusi

Dhe një vit na ndan nga fillimi i Botëorit Rus, me topin e parë që do të shkelmohet në stadiumin “Luzhniki” me 14 qershor të 2018-tës dhe mënyra më e mirë për të nisur numërimin mbrapsht drejt aktivitetit më të rëndësishëm futbollistik në botë është të kesh si përfaqësues më të mirët e lojës.

Organizatorët rus përzgjodhën legjendën e futbollit botëror, Pele për të nisur numërin mbrapsht drejt botërorit, me 3 herë kampionin e botës që prezantoi orën zyrtare të kompeticionit në “Sheshin e Kuq” të kryeqytetit rus. Pele u shpreh i sigurtë se Rusia do të dijë të organizojë një botëror shembullor.

Sa i përket favoritëve për vitin e ardhshëm dhe probleme të kombëtares ruse, Pele theksoi se vendasit ashtu si Brazili dhe Argjentina kanë ende disa probleme për momentin por e rëndësishme është që të jenë gati vitin e ardhshëm për Botërorin duke shprehur dëshirën që në finale Brazili i tij të përballet me Rusinë.

Ashtu si ndeshja hapëse dhe finalja e këtij kompeticioni do të luhet në stadiumin “Luzhniki” më 15 korrik.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)