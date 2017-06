Patozi: Keqardhje për fushatën, Basha përçmohet nga rivalët

Deputeti i Partisë Demokratike, Astrit Patozi në një deklaratë për mediat në përfundim të seancës së sotme në Kuvendin e Shqipërisë, u shpreh se do të paraqitet në kuvend sa herë të jetë e nevojshme deri në përfundim të mandatit të tij si deputet i PD.

Patozi ka shigjetuar ashpër kreun e PD, Lulzim Basha i cili sipas Patozit me fushatën e tij për të ardhur keq, ka bërë që PD siç nuk ka ndodhur kurrë më parë, të shihet me përçmim nga kundërshtarët e vet politik.

“Kush mendon se marrëdhënia ime në PD është e lidhur me humorin e Bashës e ka gabim. Basha më ka gjetur në PD dhe do të më lërë aty. Zgjedhja e tij nuk më pengon të jem aktiv në fushatë por shoh me keqardhje që për herë të parë forca jonë nuk merret fare me kundërshtarin. Është një fushatë që përçmon forcën tonë, që nga flamuri simbolet, po përçmohet nga kundërshtari. Qarkullon një legjendë sipas të cilës do ketë një koalicion PS-PD. Nëse java e fundit që ka ngelur nuk do ta ndajë PD nga kjo legjendë, do të ketë pasoja shumë të mëdha dhe vetë Basha duhet të jetë eksplicit për këtë temë”, tha Patozi.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)