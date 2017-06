Rama: Luli akoma nuk është zgjuar, taksat e biznesit të vogël janë zero

Në vijim të takimeve elektorale, kryeministri Edi Rama është ndalur me qytetarët e Lezhës, ku sipas tij PS është e bashkuar dhe e vendosur më shumë se kurrë më parë që në 25 qershor të marrë përgjegjësinë e qartë dhe të fortë për çuar përpara punën e nisur për Lezhën që duam dhe për Shqipërinë që duam, me shtet, punë, mirëqenie. Rama nga Lezha ka thënë se pallati i Drejtësisë do të jetë pallati i popullit.

“Unë do t’ua kthej besimin me përkushtim ku ashtu siç hapëm portën e drejtësisë, të hapim edhe portën e administratës së shtetit për qytetarët dhe jo me partitë e tepsisë së pushtetit”, është shprehur Rama.

Ai shtoi më tej se Basha me premtimin për kopshtet dhe shkollat me drekë theu rekordin e rrenave. Për Ramën, Basha nuk është njeri i keq por është në gjumë dhe thirrja e tij për të ishte: Zgjohu Lul!

“I keni dëgjuar që nga 1991 të gjithë u thonë të njëjtën gjë sa herë duan votë, do tu heqim taksat dhe do tua bëjmë fushë me lule, do t’ua çojmë pensionet në hava dhe do t’ua bëjmë rrogat si në Europë. Madje tani Luli e ka thyer dhe rekordin e rrenave kur u thotë do t’ua ushqejë Luli falas të gjithë kalamajtë. Mjafton ti çoni në çerdhe dhe kopshte dhe deri në gjimnaz do ti mbajë Luli me bukë.

O Zot si ka mundësi që vazhdon e njëjta histori? Nuk rritet ekonomia, punësimi, me këto receta mashtrimi. Ekonomia rritet duke bërë shtetin, duke paguar të gjithë sipas detyrimeve që kanë. Jo gjysma duke vjedhur energjinë dhe gjysma tjetër duke e paguar dyfish. Ekonomia rritet duke bërë që kush fiton më shumë të paguajë më shumë, kush fiton më pak të paguajë më pak. E pashë Lulin para ca ditësh në një biznes të vogël, i thoshte do ti bëj zero taksat.

Luli akoma nuk është zgjuar, taksat e biznesit të vogël janë zero. Ndërsa sot në Tiranë thoshte do ti vëmë çdo dyqani një pullë. O Lul zgjohu o lal, zgjohu o Lul se pulla ka kohë që është vënë. Nejse se nuk dua të merrem me Lulin shumë se e njoh edhe nga afër. Por u them të gjithëve në Lezhë që thonë jam i djathtë, me PD. Shumë mirë, aty rri, i djathtë dhe me PD. PD nuk e ka sot as Kryeministrin që u duhet, as skuadrën që i duhet për të bërë punët për Shqipërinë që duam. PD nuk është Besëllidhja e Lezhës që ju nuk mund ta braktisni dot. Është një parti që nuk e drejton dot sot Shqipërinë, pikë”, tha Rama.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)