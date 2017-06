Rama: Revolucion kuqezi për t’u ndarë nga sistemi i partive

Kryeministri Edi Rama zhvilloi paraditen e sotme një takim elektoral në Kamzë, ku kërkoi votën që Partia Socialiste të qeveris e vetme në mënyrë që sipas tij në 4 vitet e ardhshme të bëhet 4-fishi i atyre që janë bërë 44 muaj e fundit të qeverisjes së majë.

Ai foli për një revolucion kuq e zi, për të përmbysur sistemin e partive në administratën e shtetit. “Ose të bashkohemi për të bërë një revolucion kuq e zi e për ta përmbysur sistemin e partive në administratën e shtetit ose pastaj rini në mëshirën e zyrave të partive të pushtetit. Vetëm ju mund ta bëni. Nuk ka parti që e bën këtë në Tiranë nëse shqiptarët nuk i japin fuqinë për të qeverisur”, vijoi Rama.

“Përpara se të jenë anëtarë partish shqiptarët janë stërnipër e stërmbesa të Skënderbeut e Ismail Qemalit, të gjithë njësoj. Për ne Shqipëria është mbi të majtën e mbi të djathtën. Nëse shqiptarët nuk ndahen nën hijen e flamujve të partie për një lëmoshë apo për një zyrë ku mund të gjejnë një punë e të mbeten pastaj të lidhur me zinxhirë nga ato parti, do të bashkohen duke arsyetuar secili dhe secila si anëtar të gjykatës së madhe të popullit sovran dhe duke e përdorur fletën e votimit si kontribut në vendimmarrjen sovrane për të marrë në punë për Shqipërisë në skuadrën më të mirë. Ju siguroj se nëse shqiptarët më 2 qershor do të sillen si çdo popull evropian duke mos u ndarë mes partive për një lëmoshë apo për një zyrë për të mbetur të lidhur me zinxhirë me atë parti, por duke e përdorur fletën e votimit për të marrë në punë skuadrën më të mirë, do të bëjmë në 4 vitet e ardhshme 4 fishin e asaj që bëmë”, tha Rama.

