Ronaldo e pranon: E kam vendosur, do iki nga Reali

“Do të largohem, e kam vendosur. Nuk ka kthim pas”. Kështu, sipas gazetës “Marca”, Kristiano Ronaldo i paska treguar shokëve të kombëtares në Rusi, të impenjuar me Kupën e Konfederatave. Një vendim që është konfirmuar edhe nga drejtuesit lusitanë. Ylli portugez ndihet i sulmuar nga shtypi spanjoll, i akuzuar se nuk ka treguar respekt dhe dhe nuk ka vlerësuar as mbrojtjen e brishtë të Realit pas akuzave për evazion fiskal.

Reali, megjithatë, nuk duket se do të imponohet kollaj për shitjen e Ronaldos. Sigurisht, nëse ai kërkon të largohet, do të duhet të bindë ekipin ku kërkon të luajë që të derdhë një shumë marramendëse parash, krahasimisht me vlerën e futbollistit. Një vlerësim, që për “Los Blancos” shkon në rreth 400 milionë euro.

PSG dhe Manchester United duket se janë të vetmet skuadra të interesuara për Ronaldon, por nuk dihet nëse janë të gatshme të ofrojnë kaq shumë parà.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)