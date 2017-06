Thirrja e Ramës për përfshirjen në fushatë, Blushi: Kjo do të thotë t’i presësh kokën policisë

Thirrja e Ramës për përfshirjen në fushatë, Blushi: Kjo do të thotë...

Ka shkaktuar shumë zhurmë në media thirrja drejtuar policisë për t’u përfshirë në fushatë nga kryeministri, dje gjatë takimit elektoral në Berat. Vetë kryeministri Rama është tërhequr sot nga deklaruat e tij përmes një statusi në rrjetet sociale.

Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi përmes një statusi në faqen e vet në Facebook shprehet se t’i kërkosh policëve të mbledhin votat me kapele, do të thotë t’i presësh kokën policisë, ndaj sipas tij Rama do të shkarkohet më 25 qershor

“HUMBËSI I ZGJEDHJEVE THËRRET POLICINË NE NDIHMË

Nga ligësia, nga mendjelehtësia dhe nga frika Edi Rama e provoi se është nje kërcënim për shoqërinë. Ti kërkosh policëve të mbledhin votat me kapele, do të thotë ti presësh kokën policisë. Në vend që policia të na mbrojë ne tani ne duhet të mbrojmë ne policinë nha Rama. Jo vetëm për këtë shkak do shkarkohet nga puna në 25 Qershor”, shkruan Blushi në FB.

