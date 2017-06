Trendi i verës 2017: shik dhe të freskëta me “lulebore”

Nga Kendall Jenner, Miranda Kerr deri te Beyonce … të gjitha të mbuluara me petale

Në këtë pranverë-verë jo vetëm lulet kanë lulëzuar, por edhe yjet janë mbuluar me petale. Nga Italia në Kaliforni, të bukurat e showbiz kanë gjetur një pasion të përbashkët: luleboren e Dolce&Gabbana.

Marka e njohur e ka shpërndarë bimën në aksesorë të ndryshëm, por yjet e preferojnë atë më shumë në rroba. Kendall Jenner, e freskët dhe me një fustan të shkurtër, e sjell shumë bukur bashkë me çantën.

Ndërsa Zoe Saldana është tepër sensuale me një fustan si sirenë me motive floreale, dhe flokët të stiluar me petale. Miranda Kerr duket tepër delikate me këtë minifustan me sfond të bardhë dhe me lulebore nëpër të.

Ndërsa Beyonce, në pritje të dy binjakëve, vjen pak më e ekzagjeruar me këtë fustan të gjatë dhe të mëndafshtë.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)