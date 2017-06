Veliaj në Elbasan: Luli premton vakte falas nëpër kopshte por hoqi çekun e bebes

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, njëherësh anëtarë i kryesisë së Partisë Socialiste, Erion Veliaj ishte sot i pranishëm në takimet elektoral në qytetin e Cërrikut dhe atë të Elbasanit, ku kërkoi votën për kandidatët socialistë në këtë qark. Në fjalën e tij ai theksoi nevojën për mbështetjen e zgjedhësve shqiptarë për ti dhënë besimin Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama për të vijuar reformat që do ta çojnë Shqipërinë drejt Bashkimit Europian. “Miqtë e mi, mund t’ju kërkoj një nder, unë Lal Qazimi, gjithë kryetarët e bashkive që po punojmë për qytetet. Ka vetëm një nder që ne duam për të gjithë këto punë që po bëjmë, vetëm një sakrificë të vogël e cila merr vetëm dy minuta, një votë për PS dhe Edi Ramën kryeministër! Një votë për numrin dy, për pjesën e dytë të ndeshjes sonë për transformimin e Shqipërisë. Nëse do të na bëni këtë nder, ky është I vetmi nder që kërkojmë, do të na bëni me krahë, do të kemi një derë hapur, do të kemi deputetë që kanë shumicën në Parlament që mund të aprovojnë buxhetet tona, shpronësimet tona, që mund të aprovojnë investimet tona, do të kemi një telefon të Taulantit Edi Ramës, të gjithë qeverisë që është pronto për çdo nevojë që ka Tirana, Elbasani e gjithë qytetet!”, tha Erion Veliaj në fjalën e vet gjatë takimit në Elbasan, ku të pranishëm ishin kandidatët për deputetë të këtij qarku si dhe kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sjedini.

Më tej ai shtoi se ashtu si në Tiranë edhe në Elbasan pavarësisht dëshirës dhe vullnetit që mund të kenë kryetarët e bashkive respektive për të bërë punë të mira me qytetin, ata do e kenë të pamundur që ti realizojnë ato nëse nuk do ketë një qeveri që i mbështetë. “Ashtu si Lal Qazimi, edhe Lali Eri e kemi lidhur fatin tonë, fatin e energjisë së qytetit tonë, fatin e mbarëvajtjes së jetës në qytetin tonë me një njeri, me Edi Ramën dhe PS. Mund të ketë shumë njerëz të cilët thonë, Lal Qazimi e Lali Eri ç’ lidhje kanë se ata e kanë garën e tyre në në 2019? Miqtë e mi, ky është një vend i vogël, një kryetar bashkie mund të jetë shumë i mirë, mund të ketë shumë energji, mund të ketë të gjithë zellin e nevojshëm, mund të ketë edhe çuna e goca të mirë rreth vetes. Nëse nuk e mbështet qeveria qendrore, ta harrojnë që mund të bëjnë punë! Nuk bëhet. Miqtë e mi, nëse qeveria qendrore nuk e mbështet Bashkinë, ka shumë pak gjëra që mund të bëjmë ndaj unë besoj se një ndër arsyet që unë e Qazimi jemi këtu është të kërkojmë votë për Taulantin, për listën e deputetëve në Elbasan, që duke forcuar mandatet e PS në Elbasan, i japim Edi Ramës kryeministër një mandat më të fortë, për më shumë punë dhe energji”, u shpreh Veliaj.

Ai solli para qytetarëve të Elbasanit përvojën e dështuar të kreut të opozitës, Lulëzim Basha si kryetar bashkie në Tiranë. Ndaj theksoi Veliaj për sa kohë ai nuk arriti që të qeverisë dhe të zhvillojë Tiranën, nuk mund të qeverisë as vendin. “Lul Bashën unë s’e kam takuar si Edi ndaj nuk e njoh personalisht por njoh punën që ka bërë në Tiranë e cila ishte një zero me xhufkë. Si ka mundësi, do të bëhet kryeministër biri i botës, 4 vjet nuk rregulloi dot Sahatin?! E shoh që po vjen vërdallë nëpër Shqipëri dhe po u thotë njerëzve se në Tiranë nuk bën fushatë, jam dorëzuar! Mundohet të vijë në rrethe të tjera se mendon se njerëzit janë budallenj, nuk shohin TV, nuk vijnë të shohin Tiranën dhe mundohet t’u thotë njerëzve çudira të tipit, dëgjova sot dhe tha të gjithë çerdhet e kopshtet do t’i bëjmë me ushqim falas, do i paguajë qeveria, qeveria e këtij medemek. Tani t’ju tregoj unë se ç’ bëri ky! Ky e mori Bashkinë e Tiranës dhe pse ne fituam me 10 vota, vendimi i parë që mori është hoqi çekun e bebeve. Vendimi i dytë që mori në Bashkinë e Tiranës, sapo erdhi në Bashki është që hoqi bursën për nxënësit me 10. Për të gjithë nxënësit me 10, hoqi 50 mijë lekëshin në muaj, që Bashkia e Edi Ramës ia jepte të gjithë nxënësve me 10 dhe që ne në 2015 e rikthyem sërish!”, shtoi Veliaj.

Veliaj theksoi se socialistët kanë dhënë provën se dinë të drejtojnë dhe se nëse vendi do ishte qeverisur siç është qeverisur këto dy vite atëherë vendi do ishte shumë herë më mirë se sa është. “Këtu ka vetëm një parti, PS që bën diferencën dhe këtu ka vetëm një kryeministër, Edi Rama i suksesshëm si kryetar bashkie, i suksesshëm sot si kryeministër. Pse kur ne na provohet në 27 vjet që ata janë një ekip humbësish, vetëm humbasin dhe vetëm shkatërrojnë, pse do të bëhemi ekip humbësish kur ne kemi një ekip fituesish. Ne sot kemi një shans historik dhe unë i them sot të gjithë njerëzve, nëse ka një akt patriotik që duhet bërë sot, është kjo fushatë”, deklaroi Veliaj.

Ai theksoi se sot shqiptarët kanë dy mundësi, ose të ndalojmë progresin e nisur dhe të ecin mbrapsht ose të votojnë PS-në për të vijuar punën e nisur. “Kemi humbur shumë kohë miq. Ne po të kishim punuar këto 27 vite, siç kemi punuar këto dy vite me Edi Ramën, Shqipëria do të ishte bërë zonjë. Po të kishim punuar me të njëjtin dashuri për vendin, për qytetet, t’i trajtonin gjërat me estetikë, me dhembshuri për gjënë më të bukur, të ndihmonin ata që janë më të mirët, jo ata që janë më të fortët, ti kishim mbyllur më përpara Kristalët dhe Vitrinat që marrin në qafë një gjeneratë të tërë. Imagjinoni që të kishim punuar me këtë ritëm 27 vjet, sot do ishim vendi më i zhvilluar në Europën juglindore, po të kishim punuar me këtë ritëm”, tha më tej Veliaj.

17 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)