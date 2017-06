Gjirokastër, sekuestrohen 58 kg kanabis, në pranga 2 persona

Policia e Gjirokastrës ka finalizuar me sukses operacioni antidrogë të koduar “VIROI” në kuadër të të cilit është sekuestruar një sasi prej 58 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa dhe janë arrestuar në flagrancë dy shtetas.

“Në bazë të informacioneve të marra në rrugë policore nga Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve në D.V.P Gjirokastër se në rrugën nacionale Tepelenë – Gjirokastër po lëvizte një automjet në të cilin dyshohej se kishte lëndë narkotike, menjëherë u organizua dhe u zhvillua operacioni i koduar “VIROI”.

Si rezultat i operacionit, në vendin e quajtur “Ura e Viroit”, në hyrje të qytetit Gjirokastër, nga kontrolli që u krye në automjetin “BMV”, me targa A23 E 505, me drejtues shtetasin P. N. dhe me pasagjer shtetasin Ç. Ç, u gjet një sasi prej 58 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa”, sqaron policia.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve arrestuan0 në flagrancë shtetasit P.N, 38 vjeç, banues në Gjirokastër dhe Ç.Ç, 23 vjeç, banues në Gjirokastër.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për veprën penale “Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike, e kryer në bashkëpunim”.

18 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)