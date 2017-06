I thyejnë xhamat e makinës për shkak të bindjeve politike

Mbrëmjen e djeshme kryeplaku i fshatit Fierzë në Pukë, njëherësh kryetar grup seksioni i një subjekti politik ka denoncuar në polici se persona të paidentifikuar i kanë dëmtuar automjetin në pronësi të tij duke i thyer xhamat dhe çarë gomat.

Burime nga policia bëjnë me dije se i është dëmtuar automjeti shtetasit Gj. P, 55 vjeç, banues në Fierzë. Nga hetimet e kryera në vendngjarje është konstatuar se është dëmtuar automjeti tip Mitsubishi me targë AA 152 LG , të cilit i kanë thyer xhamin e derës së shoferit dhe me mjet prerës i kanë prerë 4 gomat.

Shtetasi Gj. P, ka deklaruar se automjetin e tij ka tre ditë që e kishte parkuar në afërsi të shkollës në Fierzë dhe nuk ka dijeni se kur mund të ketë ndodhur, por dëmtimin e automjetit e ka konstatuar mbrëmjen e djeshme.

Policia nga ana e saj ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/ve. Materialet procedurale për këtë rast do t’i kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.

18 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)