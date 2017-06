Luan Rama: Rilindja dhunon simpatizantë të LSI, të shkarkohet Haki Çako

Nënkryetari i LSI, Luan Rama ka kërkuar shkarkimin e Drejtorit të Policisë së Shtetit Haki Çako pas denoncimeve se janë dhunuar simpatizantë të LSI në Pukë dhe Fushë-Krujë. Në një dalje për mediat, Luan Rama tha se banditë të Rilindjes kanë dhunuar koordinatorin e LSI në Fushë Krujë dhe dy gra në Pukë, konkretisht kryetaren e LSI dhe atë të LSI në këtë qytet.

“Jam në këtë konferencë për shtyp për të denoncuar përshkallëzimin e akteve të dhunës të bandave të organizuara politike, që nën mbështetjen e strukturave të veçanta të Policisë së Shtetit sot janë shfaqur me fytyrën e tyre të vërtetë me disa akte kriminale. Është goditur me mjete të forta në Fushë-Krujë, Blerim Çela, anëtar i LSI-së, koordinator atje i cili bashkë me një grup veprimtarësh të tjerë prisnin të nisnin analizën e punës. Persona të armatosur e kanë qëlluar atë me levë në kokë. Mos veprimi i komisariatit të policisë në Fushë-Krujë është skandaloz, ashtu sikundër edhe komisariati në Pukë, pasi persona të shumtë, burra, cuba, banditë të rilindjes kanë dhunuar dy gra, kryetaren e LSI dhe atë të LRI”, tha Luan Rama.

Ai foli me emra konkretë për autorët e dyshuar të dhunës në Pukë. Kjo situatë skandaloze, sipas Ramës, e ka zanafillën nga thirrja që bëri pak ditë më parë Kryeministri, ku ftoi policët të dalin në fushatë.

“Disa prej tyre janë Astrik Kuçi, Pal Doçi, Pëllumb Prenga. Kemi informuar strukturat përkatëse, kemi denoncuar targat dhe presim reagimin ligjor të këtyre struktura. Kjo situatë e gjen zanafillën te thirrja e kryetarit të Rilindjes që i fton policët të marrin vota. Kërkoj shkarkimin e menjëhershëm të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Haki Çako”, tha Rama.

18 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)