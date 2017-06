Rama: Luli nuk do timon, por këpucë. Programi i PD ka brenda shejtanin

Rama: Luli nuk do timon, por këpucë. Programi i PD ka brenda...

Kryeministri Edi Rama nga Devolli ka ironizuar një deklaratë të PD, e cila thotë se Basha ka zhvilluar ecje në këmbë për tu takuar me banorët. Rama tha se nëse Berisha thyente rekordin në ujë, Basha thyen rekorde në këmbë.

Kreu i qeverisë ironizoi edhe programin e PD, kur tha se është një program që nuk është bërë nga gjermanët dhe amerikanët siç pretendon Basha, por ky program është një gënjeshtër, tha Rama.

“E kishim Saliun që thyente rekorde për të ndenjur në ujë, doli dhe Basha që thyen rekorde për të ecur në këmbë, mbase ka dashur të thotë që unë nuk dua timonin se e bej rrugën në këmbë dhe dua këpucë. Unë mendoj që këto janë qesharake. Edhe ai i ashtuquajtur program ku janë bashkuar gjermanët dhe amerikanët për t’ia shkruar nuk brenda as gjermanë dhe as amerikanë por ka brenda të njëjtin shejtan që është shejtani i politikës së vjetër gënje sa të mundesh për të marrë vota dhe pastaj bëj ç’të mundësh me votat që të japin.

Edi Rama foli për një transformim rrënjësor të Korçës dhe gjithë qarkut. “Sot këtu jemi shumëfish dhe jemi edhe më të bashkuar edhe më të vendosur, se fatin e Shqipërisë e kemi në duart tona. Katër vite më parë ju kam thënë na jepni besimin që të bëjmë për Korçën më shumë se 25 vjet. Ja ku jemi sot këtu, dhe Korça sot, me Korçën e 44 muajve më parë, nuk ka të krahasuar”, ishin fjalët e Kryeministrit. Ai tha se në katër vitet e ardhshme, investimet do të shtrihen në periferi.

