Skandali me punësimet në burgun e Shkodrës, policia nis hetimin për 3 persona

Skandali me punësimet në burgun e Shkodrës, policia nis hetimin për 3...

Policia e Tiranës ka referuar materialet në Prokurori për shtetasit me iniciale: M. K., 41 vjeç, M. Z., 30 vjeç, si dhe A. S., 35 vjeçe, banuese në Tiranë si të përfshirë në skandalin e premtimeve për punësim në burgun e Shkodrës, i cili është ende i papërfunduar.

Sipas policisë, dokumenti është nënshkruar nga ish-Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve Miklovan Kopani, “dhe i vulosur me vulën e institucionit shtetëror të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, duke pretenduar se janë shpallur fitues të një liste me 20 persona për t’u punësuar pranë Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër”.

“Urdhri dyshohet se është fiktiv dhe është nxjerrë nga funksionare të lartë në bashkëpunim në kundërshtim me ligjin gjatë kohës në detyrë dhe është përdorur në fushatë elektorale në qarkun e Shkodrës, në datën 15.06.2017 duke ju premtuar zgjedhësve vende pune në kundërshtim me ligjet në fuqi”, bën me dije policia.

Dyshohet se haptazi janë konsumuar elementet e veprës penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje duke premtuar për vend pune ose favorizime të tjera në kundërshtim me ligjin.

Nga hetimet e kryera dyshohet se personat e sipërpërmendur duke përdorur vulën e institucionit kanë falsifikuar këtë shkresë, duke premtuar vende pune gjatë fushatës zgjedhore me qëllim përfitime elektorale.

Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për hetime të mëtejshme për veprën penale “Korrupsion aktiv në zgjedhje” e kryer në bashkëpunim.

18 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)