Ajo po hyn në Hollivud me një rol kryesor në filmin Once Upon A Time In Venice.

Dhe, Jessica Gomes ka realizuar disa skena vërtetë të nxehta me bashkëaktorin e saj, Bruce Willis në filmin e ri aksion.

Modelja dhe aktorja 32-vjeçare ka ekspozuar asetet e saj më të mirë teksa karakteri që interpreton, Nola shijon një histori romantike me detektivin privat Steve Ford, që interpretohet nga 62-vjeçari Bruce Willis.

19 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)