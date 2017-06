Gjermania “B” i jep leksion Australisë

Gjermania e ka fituar ndeshjen e parë të grupeve në Kupën e konfederatave duke mundur Australinë me rezultatin 3:2. Ishte një ndeshje e zhvilluar komplet në gjysmëfushën australiane, megjithëse rezultati të bën të mendosh se mund të ketë qenë një ndeshje pa diferenca të mëdha. Por të gjithë ata që e kanë parë ndeshjen mund të konfirmojnë se në fushë kishte vetëm një ekip, dhe ai ishte Gjermania.

Dy golat e australianëve kanë qenë sporadik dhe të pamerituar, por prandaj është i bukur futbolli. Ndeshja filloi menjëherë me të rinjtë e Gjermanisë që sulmojnë me shumë forca portën kundërshtare në kërkim të golit të avantazhit i cili nuk vonon. Brandt depërton mirë nga e djathta duke pasuar me finesë te Stindl i cili godet bukur duke mundur portierin përballë tij. U duk sikur Gjermania do ta shkelte Australinë teksa dominonin totalisht ndeshjen duke krijuar raste të njëpasnjëshme, por pa arritur të gjenin rrugën e rrjetës.

Teksa ndeshja po i afrohej fundit të pjesës së parë, gjermanët kishin shpërdoruar të paktën tre raste të pastra për gol dhe rezultati duhet të kishte qenë 3 apo 4 me 0. Por në të parin aksion që Australia del përpara arrin të barazojë rezultatin duke befasuar të gjithë. Ishte një gol i shënuar me shumë fat por që gjithsesi vlen barazimin. Gjermanët nuk humbasin toruan dhe fitojnë një penallti pak sekonda më pas dhe Draxler rikthen avantazhin për skuadrën e tij. në fillim të pjesës së dytë vjen edhe goli i tretë i shënuar nga Leon Goretzka. Por, megjithëse ishin duke u mundur bindshëm, fati vazhdoi të ishte me australianët, teksa ngushtojnë diferencën pak minuta më pas me golin e Juriç. Në minutat e mbetura Gjermania kontrollon lojën pa shumë probleme duke fituar një ndeshje që e meritoi plotësisht.

19 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)